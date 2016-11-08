Минтранс РФ решил пустить грузовики в обход Польши на пароме

Российское министерство транспорта рассматривает возможность открытия паромной линии, по которой будут в обход Польши перевозиться грузовики, пишет «Лента.ру» со ссылкой на сообщение ведомства.

В нем говорится, что уже сейчас грузоперевозки в ЕС ведутся в том числе на паромах, но теперь Россия собирается кратно увеличить их объемы с целью совсем отказаться от транзита грузов через Польшу. Причиной такого решения названа «нестабильная политика польских коллег по обмену разрешениями, не позволяющая российским перевозчикам комфортно работать».

Сегодня, 8 ноября, состоялись переговоры между замминистра транспорта Николаем Асаулом и руководителями крупного паромного грузоперевозчика — компании DFDS.

Стороны детально проработали «проект меморандума, по которому российские перевозчики смогут доставлять товары в обход Польши, исключая временные потери на дорогу по суше и необходимость в получении транзитных разрешений».

Представители DFDS заверили российскую сторону в своей готовности обеспечить линию нужным количеством грузовых паромов. Сейчас составляется маршрут с учетом того, какие порты будут наиболее комфортны для использования грузоперевозчиками.

Напомним, с начала нынешнего года автомобильные грузоперевозки между Россией и Польшей несколько раз прерывались из-за невозможности сторон согласовать количество разрешений на проезд.