Клинтон победила на первом открывшемся участке для голосования

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала наибольшее число голосов на первом избирательном участке, который сегодня открылся в стране. Об этом сообщает Boston Globe.

Участок, расположенный в деревеньке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, согласно местной традиции? открыл двери в полночь (8:00 мск).

Спустя минуту голосование завершилось. Из восьми избирателей деревни за Клинтон отдали голоса четверо, за ее основного соперника от республиканцев Дональда Трампа — двое.

Кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон завоевал один голос. Еще один местный житель проголосовал за республиканца Митта Ромни, хотя тот и не был представлен в списке кандидатов.