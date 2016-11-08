08 ноября 2016, 09:13
Клинтон победила на первом открывшемся участке для голосования
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала наибольшее число голосов на первом избирательном участке, который сегодня открылся в стране. Об этом сообщает Boston Globe.
Участок, расположенный в деревеньке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, согласно местной традиции? открыл двери в полночь (8:00 мск).
Спустя минуту голосование завершилось. Из восьми избирателей деревни за Клинтон отдали голоса четверо, за ее основного соперника от республиканцев Дональда Трампа — двое.
Кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон завоевал один голос. Еще один местный житель проголосовал за республиканца Митта Ромни, хотя тот и не был представлен в списке кандидатов.
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