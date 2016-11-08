Прокуратура отменила отказ в уголовном деле об уборке дворниками листвы во флаг РФ

Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное территориальным отделом полиции по сообщениям об осквернении государственного флага. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области Антон Корнаухов заявил, что районная прокуратура Волгограда не стала возбуждать дело по факту сбора мусора в российский триколор.

Напомним, 26 октября в полицию Волгограда обратился мужчина, который стал свидетелем того, как сотрудники управляющей компании собирают опавшие листья в большой флаг России и на нем же доносят листву до грузовика.