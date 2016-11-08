Порошенко принял участие в «песенном» флешмобе

Президент Украины Петр Порошенко поддержал флешмоб, главной целью которого является популяризация украинских песен.

«Присоединяюсь к флешмобу Виктории Сюмар, которая инициировала важный законопроект в поддержку украинской песни в радиоэфире. Должны сделать так, чтобы украинской песни было больше — на радио, на телевидении и, конечно, в социальных сетях также», — написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Порошенко также разместил ссылку на песню «Веселые, брат мой, настали времена» украинской группы «Океан Эльзы» и отметил, что это его любимая композиция.

Мероприятие организовано депутатом Верховной Рады от партии «Народный фронт» Викторией Сюмар.

Напомним, что 8 ноября вступил в силу закон об обязательной квоте в 35% для украинских песен в радиоэфире страны.