В Москве из-за непогоды задержали около 80 рейсов

Почти 80 рейсов задерживалось в восемь утра в Москве. Больше всего — 51 рейс — был задержан в Шереметьево, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на «Яндекс Расписание».

По состоянию на 9:45 мск ситуация значительно улучшилась. Сервис «Яндекс Расписания» сообщает о задержке 22 рейсов по Москве. Из них 11 рейсов задержаны в Домодедово, 11в Шереметьево, один — во Внуково.

В Домодедово отменено 7 рейсов, в Шереметьево — 2, во Внуково — 1.

Рейсы задерживаются из-за плохих метеоусловий — снега и гололеда.