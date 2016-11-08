Голодец опровергла увеличение зарплат чиновникам на 38%

Правительство не обсуждало вопрос повышения зарплат чиновникам, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее телеканал RT со ссылкой на пресс-службу правительства сообщил, что с 2019 года планируется увеличить зарплаты госслужащих в среднем на 38%.

Вскоре пресс-служба опровергла это сообщение.

А вопрос, обсуждалось ли увеличение зарплаты чиновников в правительстве, Голодец сказала: «Нет, не обсуждался».

«Сегодня в центре внимания находятся заработная плата бюджетников, — добавила она. <…> Это самое главное, что мы должны сделать, потому что достойная заработная плата учителей и врачей — необходимое, хотя и недостаточное условие нормального, хорошего, добротного образования и здравоохранения», — отметила Голодец.