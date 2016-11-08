Аппарат правительства РФ опроверг повышение зарплат чиновников

Пресс-служба аппарата правительства не подтвердила информацию о повышении заработных плат государственных служащих в среднем на 38% с 1 января 2019 года, сообщает РИА Новости.

«Цифра 38% носила плановый, теоретический характер. В силу сложившейся экономической ситуации этот показатель — даже с учетом того, что речь идет о накопленном итоге — в 2019 году, скорее всего, достигнут не будет», — пояснили в пресс-службе кабмина.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что показатель в 38% — это увеличение накопленным итогом, с 2012 года по конец 2018 года, а не единовременный рост. Также отмечается, что изменение структуры заработной платы чиновников предусматривается «Основными направлениями развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы».

«С 2012 по 2014 год заработные платы государственных служащих действительно росли. С 2015 года они фактически заморожены. Более того — по указам Президента Российской Федерации, в 2014 и 2015 годах денежное содержание федеральных органов власти уменьшено на 10 процентов, а в Администрации Президента и в Аппарате Правительства Российской Федерации на 10 процентов уменьшены также и заработные платы», — рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что «в бюджетах 2015-го, 2016-го — а теперь и в проекте бюджета на 2017-2019 годы отменена норма об индексации заработных плат госслужащих по инфляции. Увеличения заработных плат госслужащих в проекте трехлетнего бюджета также не предусмотрено».

Напомним, что ранее СМИ сообщили о планах повысить зарплаты чиновников на 38% с 2019 года главным образом за счет ее окладной части.