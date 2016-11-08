В правительстве опровергли повышение зарплат чиновников

В департаменте пресс-службы и информации правительства России опровергли сообщения о повышении зарплат федеральных чиновников на 38%. Об этом пишет РБК.

«Мы опровергаем эту информацию», — заявил собеседник агентства.

Главный специалист-эксперт отдела по связям с общественностью и СМИ Минфина Елена Захаренко рассказала, что не знает о планах повышения зарплат. «Такой информации нет», — заверила она.

Ранее RT со ссылкой на департамент пресс-службы и информации правительства сообщало, что резкий рост зарплат чиновников произойдет с 1 января 2019 года. Отмечалось, что такой рост произойдет за счет гарантированной части зарплаты.

По информации телеканала, увеличение окладов чиновникам предусматривается в п.13 документа по развитию государственной и гражданской службы. По словам источника агентства, он вступит в силу с 1 января 2019 года.

Согласно данным Росстата, среднемесячная зарплата федеральных чиновников в первом полугодии текущего года составила 99,9 тысяч рублей. Таким образом, после увеличения ее на 38% она могла бы достигнуть почти 140 тысяч рублей.