Питт и Джоли договорились об условиях опеки над детьми

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт смогли достичь соглашения насчет условий опекунства над своими шестью детьми. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на представителей актрисы.

Эта договоренность была достигнута неделю назад. Она предполагает, что все дети будут жить с матерью, а Питт будет совершать «терапевтические визиты». По словам представителей актеров, оба они выступают за «оздоровление» семьи.

Стоит отметить, что ранее в суде Питт просил равных прав с Джоли в опеке над детьми.

Напомним, Анджелина Джоли подала на развод с Бредом Питтом в сентябре. Она заявила о непримиримых разногласиях в семье.