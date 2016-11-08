В США предупредили о возможных попытках хакеров повлиять на исход выборов

В докладе министерства внутренней безопасности (МВБ) США говорится, что элементы американской избирательной системы могут быть подвержены атакам хакеров. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на документ.

В частности, наиболее уязвимыми были признаны базы избирателей. Кроме того, МВБ предупредило, что хакеры могут влиять на неофициальные результаты голосования. Разумеется, пишет издание, они не смогут манипулировать результатами выборов и изменить итоговый результат, однако попытаются повлиять на веру людей в подлинность результатов выборов.

Пресс-секретарь Национальной ассоциации государственных секретарей Кей Стимсон сообщила FoxNews, что в настоящее время принимаются «все возможные меры предосторожности и используются все ресурсы» для решения потенциальных проблем в день выборов.

«На данный момент нет никаких сообщений о критических или конкретных угрозах, о которых сообщили бы наши федеральные партнеры», — сказала она.

Несколько увольнений в электорально значимых юрисдикциях, по мнению Стимсон, свидетельствуют о том, что киберманипулирование результатами выборов почти невозможно без обнаружения.

Напомним, Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытках вмешательства в предвыборную кампанию. Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон утверждала, что поддерживаемые российскими спецслужбами хакеры взломали серверы Демократической партии.