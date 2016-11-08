Порошенко назвал памятник князю Владимиру в Москве «присвоением истории»

Украинский лидер Петр Порошенко, выступая на церемонии открытия памятника малороссийскому философу XVIII века Григорию Сковороде в Любляне, обвинил Россию в «присвоении истории», передает ТАСС.

«В Кремле возле непохороненного Ленина они открыли памятник нашему киевскому первоапостольному князю Владимиру», — заявил президент Украины, назвав это событие «демонстрацией гибридной попытки присвоения истории».

Напомним, торжественное открытие памятника святому князю Владимиру состоялось 4 ноября. Он установлен на Боровицкой площади в центре Москвы.

Высота монумента составляет 17,5 метра, его создатель — народный художник России Салават Щербаков.

Выступая на церемонии открытия монумента, президент РФ Владимир Путин отметил, что его установка — это дань уважения князю Владимиру, особо почитаемому святому, государственному деятелю и воину, духовному основателю российского государства.