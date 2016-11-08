В Петербурге задержаны участники ячейки «Хизб ут-Тахрир»

О задержании в Санкт-Петербурге нескольких предполагаемых участников ячейки международной запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В ходе расследования данного уголовного дела и проведенных в рамках его сопровождения оперативно-розыскных мероприятий установлен ряд проживающих на территории региона лиц, входивших в число участников указанной организации. 8 ноября 2016 года в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий указанные лица задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — говорится в сообщении.

Операция по задержанию была проведена совместно УФСБ и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее стало известно о задержании в Москве сотрудниками ГУПЭ МВД России совместно с представителями ФСБ России жителя Татарстана, занимавшегося вербовкой российских граждан в незаконные вооруженные формирования, действующие на территории Сирии и Ирака. Задержанный является участником международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».