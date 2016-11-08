В квартирах россиян предложили снизить температуру горячей воды

Роспотребнадзор предложил снизить минимальную температуру горячей водопроводной воды сразу на 10 градусов — до 50 градусов по Цельсию. Ведомство приступило к разработке соответствующего законопроекта, сообщается на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы проекта уверены, что это позволит уменьшить тарифы на горячее водоснабжение, в частности, из-за экономии на подогреве.

На настоящее время санитарно-эпидемиологические правила и нормы обязывают нагревать горячую водопроводную воду до 60-75 градусов. Это нужно, чтобы исключить возможность размножения вирусов и бактерий.

Врачи-эпидемиологи подчеркивают, что это общепринятые международные стандарты.

В Роспотребнадзоре однако уверены, что при обеспечении водоканалами необходимой очистки воды, опасность ее заражения микроорганизмами невелика.