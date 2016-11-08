Рекордное число россиян назвали санкции попыткой унизить страну

Критику и санкции Запада три четверти опрошенных россиян воспринимают как попытки ослабить и унизить Россию. На этом настаивают 74% участников опроса, информирует «Левада-центр».

43% респондентов считают санкции попытками снизить конкурентоспособность России. 35% назвали Запад враждебным, а 25% опрошенных заподозрили критиков в «двойных стандартах».

Видимо, поэтому 59% участников опроса уверены, что обращать внимание на критику Запада не стоит. 30% предположили, что к ней все-таки надо прислушиваться.

Причиной антироссийских санкций 13% полагают попытки «восстановить геополитическое равновесие, нарушенное присоединением Крыма к России».

Каждый двадцатый респондент уверен, что санкции призваны остановить конфликт на юго-востоке Украины.

Опрос был проведен 21 – 24 октября 2016 года. В нем приняли участие 1600 человек, проживающих в 48 населенных пунктах РФ.