08 ноября 2016, 13:59
Путин поручил подумать о введении НДС для зарубежных интернет-магазинов
Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца года рассмотреть вопрос о взимании НДС и таможенных пошлин с зарубежных интернет-магазинов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам съезда «Деловой России», состоявшегося 18 октября. Документ опубликован на сайте Кремля.
Речь идет об обложении НДС и таможенными пошлинами интернет-площадок, которые продают российским физическим лицам товары иностранного производства.
Как сообщал ТАСС, вице-премьер Аркадий Дворкович на съезде заявил, что правительство рассматривает вариант регистрации зарубежных интернет-магазинов в качестве плательщиков НДС в России. Также рассматривается вариант взимания НДС с Почты России, через которую идет большинство поставок.
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