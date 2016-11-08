Путин поручил подумать о введении НДС для зарубежных интернет-магазинов

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца года рассмотреть вопрос о взимании НДС и таможенных пошлин с зарубежных интернет-магазинов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам съезда «Деловой России», состоявшегося 18 октября. Документ опубликован на сайте Кремля.

Речь идет об обложении НДС и таможенными пошлинами интернет-площадок, которые продают российским физическим лицам товары иностранного производства.

Как сообщал ТАСС, вице-премьер Аркадий Дворкович на съезде заявил, что правительство рассматривает вариант регистрации зарубежных интернет-магазинов в качестве плательщиков НДС в России. Также рассматривается вариант взимания НДС с Почты России, через которую идет большинство поставок.