Роскомнадзор дал рекомендацию по употреблению названия «Исламское государство»

Роскомнадзор впервые официально разъяснил требования к СМИ по использованию названия запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ). Как пояснил «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, в России существует два списка — экстремистских организаций и террористических.

Закон «О СМИ» требует лишь при упоминании экстремистских организаций добавлять, что они запрещены на территории России.

При этом, по словам Ампелонского, «Роскомнадзор ставит знак равенства между террористической организацией ИГИЛ и экстремистской организацией, о которой СМИ должны писать, что она запрещена на территории РФ».

Таким образом, Роскомнадзор призывает журналистов добавлять пояснение о запрете и при упоминании ИГ.

При этом чиновник отметил, что его ведомство никогда не выносило предупреждений за то, что «Исламское государство» упоминалась в СМИ без пояснения.

«Мы никого за это и не наказывали. Не было ни одного факта, что мы выносили предупреждения СМИ за то, что они упоминали ИГИЛ без ссылки на то, что ее деятельность запрещена», — сказал Ампелонский.