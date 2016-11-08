Остров Гуам «гарантировал» Клинтон победу на выборах
Американское издание Slate продолжает публиковать неофициальные данные по предварительным результатам досрочного голосования на президентских выборах в США.
Согласно этим сведениям, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уступил своей сопернице из стана демократов Хиллари Клинтон Флориду и Колорадо — главные «колеблющиеся» штаты.
Как утверждает Slate, в Колорадо Траму досталось 43,6% против 46,3% у Клинтон, а во Флориде он набирает 45%, тогда как за его соперницу проголосовали 49%.
Кроме того, стало известно, что Клинтон набрала большинство голосов (71,63%) избирателей на острове Гуам, пишет USA Tоday. Трамп там набрал лишь 24,16%.
Остров Гуам — особый избирательный округ: хотя там и проживают граждане США, своего представителя в коллегии выборщиков они не имеют, поэтому их голоса не учитываются в президентской гонке. Тем не менее с 1980 года местные избиратели безошибочно «угадывают» кандидата-победителя.