Остров Гуам «гарантировал» Клинтон победу на выборах

Американское издание Slate продолжает публиковать неофициальные данные по предварительным результатам досрочного голосования на президентских выборах в США.

Согласно этим сведениям, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уступил своей сопернице из стана демократов Хиллари Клинтон Флориду и Колорадо — главные «колеблющиеся» штаты.

Как утверждает Slate, в Колорадо Траму досталось 43,6% против 46,3% у Клинтон, а во Флориде он набирает 45%, тогда как за его соперницу проголосовали 49%.

Кроме того, стало известно, что Клинтон набрала большинство голосов (71,63%) избирателей на острове Гуам, пишет USA Tоday. Трамп там набрал лишь 24,16%.

Остров Гуам — особый избирательный округ: хотя там и проживают граждане США, своего представителя в коллегии выборщиков они не имеют, поэтому их голоса не учитываются в президентской гонке. Тем не менее с 1980 года местные избиратели безошибочно «угадывают» кандидата-победителя.