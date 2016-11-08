Кадыров попросил Хлопонина поделиться секретом стройности

В инстаграме главы Чечни Рамзана Кадырова появилась запись, на которой он идет по беговой дорожке и рассказывает о сложностях похудения.

Также Кадыров сетует на то, что вице-премьер РФ Александр Хлопонин не делится с ним секретом снижения веса. Ранее, как сообщает издание «Это Кавказ», чиновники заключили пари о том, кто быстрее похудеет.

«Я, как обычно хожу на дорожке, стараюсь похудеть. У нас с Александром Геннадьевичем есть договоренность, стараюсь не нарушать», — заявил Кадыров.

Он добавил, что у него «плохо получается», а у Хлопонина «есть специальная программа», которой тот не делится.

«Он все подряд кушает и худеет, а я раздельно питаюсь, тренируюсь, но плохо получается», — сообщил Кадыров.