Западные исполнители подадут против Киркорова групповой иск

Юрист Игорь Трунов, представляющий интересы французской группы Space, обвинившей Филиппа Киркорова в плагиате, рассказал Национальной службе новостей (НСН) о возможном развитии событий.

По его словам, поданный в Мосгорсуд иск был возвращен, так как спор подсуден районному суду, а не Мосгорсуду. Кроме того, суд предъявил претензии к недостаточному переводу доверенности, выданной представителю интересов Дидье Маруани. В частности, юрист не был наделен правом подписывать и подавать иск от имени французского музыканта.

Игор Трунов сообщил, что новый иск откладывается на несколько дней, но он, возможно, будет коллективным.

«На сегодняшний день мы нашли перечень произведений, где есть огромные сомнения в авторстве Филиппа Киркорова, он включает около 30 песен. Среди тех, кто там фигурирует, несколько западных звезд шоу-бизнеса, с которыми мы хотим вступить в переговоры. Может быть, это будет групповой иск к Киркорову», — заявил Игорь Трунов.

Напомним, 1 ноября группа Space обратилась в Мосгорсуд с иском о защите авторского права по факту плагиата в песне «Жестокая любовь» в исполнении Филиппа Киркорова. Он потребовал компенсацию 75,34 млн рублей.

Эксперты-музыковеды установили факт частичного заимствования — 31,15% тематического материала, относительно всего произведения в целом — 43,27%.