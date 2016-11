Клинтон проголосовала на выборах президента в США

Претендент в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон вместе с супругом Биллом Клинтоном проголосовали в Нью-Йорке на президентских выборах, передает американский телеканал CNN.

«Я попытаюсь сделать все, что смогу на благо страны, если буду достаточно удачлива победить сегодня», — отметила Клинтон.

На выходе из избирательного участка Клинтонов поприветствовала группа поддержки, с некоторыми представителями которых она смогла пообщаться.

Hillary Clinton just cast her vote in Chappaqua, New York https://t.co/9yiYZXshE4 #ElectionDay #CNNelection https://t.co/ZkmA2BZJmu