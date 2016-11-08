Клинтон проголосовала на выборах президента в США

Претендент в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон вместе с супругом Биллом Клинтоном проголосовали в Нью-Йорке на президентских выборах, передает американский телеканал CNN.

«Я попытаюсь сделать все, что смогу на благо страны, если буду достаточно удачлива победить сегодня», — отметила Клинтон.

На выходе из избирательного участка Клинтонов поприветствовала группа поддержки, с некоторыми представителями которых она смогла пообщаться.

Напомним, что президентские выборы проходят в США 8 ноября. Соперником Клинтон выступает кандидат от республиканцев Дональд Трамп.