СМИ сообщили о намерении Обамы уволить главу ФБР после выборов

После окончания президентских выборов в США действующий президент страны Барак Обама намеревается уволить директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Белом доме.

По их сведениям, идею отправить Коми в отставку американскому лидеру предложила его старший советник Валери Джарретт, с которой они на протяжении нескольких дней обсуждали варианты легального отстранения главы ФБР от исполняемых обязанностей.

Daily Mail пишет, что Джарретт убедила Обаму в возможности уволить Коми за «непродуманное вторжение в ход президентских выборов» и в поддержке этого решения обеими партиями в американском конгрессе.

Точная дата увольнения Коми пока неизвестна. Нет и информации о том, кто именно будет объявлять о его отставке — Обама или генеральный прокурор США. Однако источники утверждают, что отстранение главы ФБР произойдет не раньше, чем закончатся президентские выборы.

Напомним, ранее ФБР возобновило расследование фактов использования личной электронной почты в деятельности Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США.

В СМИ попала информация о том, что агенты спецслужбы обнаружили ранее не имевшиеся в их распоряжении письма, которые могут содержать информацию государственной важности — и это обвинение могло сказаться на ходе предвыборной кампании вплоть до выбывания Клинтон из президентской гонки.

Впоследствии в ФБР заявили, что во вновь обнаруженных письмах не обнаружено никакой секретной информации. Сторонники Клинтон в ответ обвинили Коми в связях с Россией.