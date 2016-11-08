Кремль подтвердил мониторинг выборов в США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в администрации президента следят за ходом выборов нового американского лидера. Он отметил, однако, что в Кремле следят за выборами в США, как и за другими важными событиями, передает РИА Новости.

«Вы видите, что в Кремле есть собственная повестка дня. Мы пристально занимаемся ей, это главное. Безусловно, выборы президента США — это важное событие, которое мы, конечно же, отслеживаем наряду с другими международными событиями», — пояснил Песков.

Напомним, выборы президента в США проходят 8 ноября. Как стало известно ранее, кандидат от республиканцев Дональд Трамп занимает лидирующие позиции по итогам голосования в штате Нью-Гэмпшир, где участки открываются в первую очередь.