Песков не смог рассказать о планах увеличения зарплат чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает данными о повышении зарплат чиновников на 38%, и заверил, что не знает, когда такой рост может произойти. Об этом пишет агентство РИА Новости.

В департаменте пресс-службы и информации правительства России официально опровергли сообщения о повышении зарплат федеральных чиновников на 38% с 1 января 2019 года.

Напомним, что ранее телеканал RT рассказал о таких планах со ссылкой на пресс-службу кабмина. По его информации, рост зарплат предусмотрен планом по развитию госслужбы на 2016-2018 годы. Отмечалось также, что такой рост произойдет за счет гарантированной части зарплаты.