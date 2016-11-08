Сын топ-менеджера «Лукойла» оказался одним из крупнейших землевладельцев

Липецкая агропромышленная компания купила у ВТБ несколькими лотами около 50 тысяч гектаров сельхозземель, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании.

Агрофирма, как сообщается на ее сайте, была создана в июле 2015 года. По данным ЕГРЮЛ, 100% фирмы принадлежат Алексею Кукуре. По данным издания, это сын первого вице-президента «Лукойла» Сергея Кукуры, отвечающего за экономику и финансы компании.

Кукуре-младшему, по данным СПАРК, до мая 2010 года принадлежало 100% ООО «Волго-донсельхозинвест» — эта фирма владеет 99,9% Волгоградской агропромышленной компании (ВАПК).

ВАПК — крупный агрохолдинг в Волгоградской области. В 2010 году его собственник «Волго-донсельхозинвест» был передан кипрской Ermonia Enterprises Limited. По данным источников газеты, владелец Липецкой и Волгоградской агропромышленных компаний — это Кукура-младший.

ВАПК занимает 29-е месте в рейтинге крупнейших держателей сельскохозяйственных земель в России с 130 тысячами гектаров. Вместе с липецким холдингом общий земельный банк Кукуры достигает минимум 180 тысяч гектаров.