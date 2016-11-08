Источник сообщил о подготовке «Адмирала Кузнецова» к ударам близ Алеппо

Самолеты российского авианосца «Адмирал Кузнецов» и корабли ВМФ России, находящиеся в Средиземном море, готовы в ближайшие часы нанести удары вблизи Алеппо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По его словам, «удары будут нанесены на дальних подступах к городу» и поразят боевиков. «Попытки прорыва боевиков в Алеппо извне бессмысленны», — добавил собеседник агентства.

Отмечается, что в Средиземном море находится российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Также в составе группировки ВМФ РФ большие противолодочные корабли «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Григорович» и авианосец «Адмирал Кузнецов».

Ранее в МИД России называли нелепыми предположения, что «Адмирал Кузнецов» отправился к берегам Сирии для нанесения ударов по Алеппо.