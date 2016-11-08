Помощник президента назвал право недостаточным для защиты личных данных в сети

Помощник президента России Игорь Щеголев на конференции «Защита персональных данных» завил о необходимости выработки технологических механизмов для защиты личных данных граждан. По его мнению, пишет «Газета.Ru», правовые механизмы ее обеспечить полностью не могут.

«Государство должно найти механизмы, которые и на техническом уровне обеспечат гражданам защиту их данных», — отметил Щеголев.

Он предположил, что дополнительные средства безопасности необходимы для взаимодействия в сети и развития интернета вещей.

В ходе конференции будет также представлен проект «Цифровой дом», подписан Кодекс добросовестных практик в сети Интернет, а также состоится презентация комментария к Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».