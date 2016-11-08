Обвиняемая в погроме выставки в Манеже рассказала о закрытии дела

Одна из активистов, обвинявшихся в погроме выставки «Скульптуры, которых мы не видим» в московском «Манеже», Людмила Есипенко, сообщила в Facebook о закрытии ее дела.

«Решила я поехать в центр города, потому что уж очень мне понравился на фотографиях памятник князю Владимиру, установленный 4 декабря на Боровицкой площади, захотелось увидеть его воочию, — пишет Есипенко. — Выхожу из дома, открываю почтовый ящик и вижу письмо из дознания. Думаю: "Ну вот, очередная повестка..."».

В действительности в письме было постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления от 23 сентября 2016 года, пишет активистка.

В августе 2015 года несколько молодых людей, включая лидера движения «Божья воля» Дмитрия Цорионова (псевдоним Энтео), разбили несколько экспонатов на выставке в «Манеже».

Активистов приговорили к административному наказанию, Есипенко оштрафовали на 1 тысячу рублей за мелкое хулиганство.