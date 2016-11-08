В МИДе объяснили отказ от наблюдения за выборами в США

Россия отказалась от наблюдения за проведением президентских выборов в США, так как российским дипломатам позволили работать лишь под эгидой ОБСЕ. Об этом в Facebook сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Изначально речь шла об изучении американского опыта российскими дипломатами — нормальная дипломатическая практика. Что касается участия в миссии ОБСЕ — это совершенно иная процедура. Участие в этом формате не предполагает изучения опыта страны пребывания, да и возможности повлиять на подготовку итогового доклада Организации о выборах не дает», — сообщила Захарова.

Она также отметила, что ОБСЕ может работать не в каждом штате — в некоторых местные власти могут запретить организации наблюдать за выборами.