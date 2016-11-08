Путин поручил выплатить военным пенсионерам по 5 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оперативно внести изменения в законопроект о единовременной выплате пенсионерам, включив в него военных пенсионеров. Об этом глава государства сообщил на заседании Совбеза России. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«Изначально мы говорили о том, что эта мера должна коснуться всех категорий пенсионеров, но из проекта закона выпали военные пенсионеры и приравненные к ним категории», — напомнил Путин.

«Я прошу правительство оперативно внести дополнения в этот законопроект, с тем чтобы действительно эта мера поддержки коснулась всех категорий пенсионеров, включая военных и приравненных к ним категорий», — добавил президент.

Речь идет о единовременной выплате в 5 тысяч рублей. Эта выплата в феврале 2017 года заменит индексацию пенсий за 2016 год.