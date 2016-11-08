Минфин предложил штрафовать за задержку выплат по ОСАГО

Минфин России подготовил поправки в закон об ОСАГО, которые предусматривают введение штрафов для страховых компаний, просрочивших выплаты по этой автостраховке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Министерство предлагает штрафовать страховщиков на 200 рублей за каждый день просрочки выплат. Максимальный размер штрафа ограничивается 10 тысячами рублей

Также Минфин вернулся к идее разделить полисы ОСАГО на три категории в зависимости от размера страховой суммы.

К существующему базовому размеру компенсации (400 тысяч рублей на ремонт авто и 500 тысяч за ущерб здоровью или лишение жизни) ведомство планирует добавить полисы с размером возмещения до 1 млн рублей и до 2 млн.