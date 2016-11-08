Россия запретила дипломатам США наблюдать за выборами

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что ведомство направило ноту в американское посольство, в которой объявило о нежелательном присутствии дипломатов из США на всех предстоящих в РФ выборах. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«На предстоящих выборах в России независимо от их уровня и характера мы не ожидаем появления представителей дипломатических структур загранучреждений США в России. Мы считаем, что их нахождение в любом качестве на участках в России, если только это не будет связано с участием в тех или иных согласованных международных миссиях наблюдения — такое участие будет нежелательным», — отметил дипломат.

Эта мера стала ответным шагом на аналогичный запрет со стороны Вашингтона.

«Здесь работает именно принцип взаимности, без которого невозможны никакие нормальные дипломатические отношения», — пояснил Рябков.

Ранее Госдепартамент США порекомендовал дипломатам России самостоятельно не появляться на избирательных участках 8 ноября, во время выборов американского президента.