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08 ноября 2016, 00:04
Мемория

Мемория. Анатолий Нестеров

Анатолий Нестеров
Анатолий Нестеров
terapia-nesterova.ru

8 ноября 1895 года родился Анатолий Нестеров, ревматолог

 

Личное дело

Анатолий Иннокентьевич Нестеров (1895— 1979) родился в селе Частоостровское Красноярского уезда Енисейской губернии (ныне Красноярский край) в семье учителя. Окончив школу, поступил в духовную семинарию. По ночам читал запрещенные книги Герцена, Радищева, Чернышевского. «Время было бурное, позади 1905 год, и нас, молодых, тянуло к точным, не божественным наукам», — вспоминал Нестеров. После семинарии он поступил на медицинский факультет Томского университета, который окончил в 1920 году. Еще на студенческой скамье проявил склонность к исследованиям и по окончании университета был оставлен работать в терапевтической клинике профессора Н. И. Лепорского. Работал сперва ассистентом, а затем доцентом, вёл научно-исследовательскую работу.

В 1927 году Нестерова направляют в командировку в Германию. Там он изучает электрокардиографию, слушает лекции виднейших немецких профессоров. Вернувшись домой в 1928 году, организует в Томске электрокардиографический кабинет. В 1929 году защищает докторскую диссертацию, посвящённую учению о кровеносных капиллярах и капилляроскопии.

Углубленное изучение Нестеровым функции капиллярных сосудов, физиотерапевтических методов лечения болезней сердца, сосудов и суставов было серьезной подготовкой к глубоким исследованиям проблемы ревматизма. 

С 1931 года по 1936 год он возглавляет кафедру госпитальной терапии в Томском медицинском институте. В это время изучение проблем ревматизма и болезней суставов окончательно становится той темой, которой он решает посвятить дальнейшую научную деятельность.

В 1936 году Нестеров был назначен директором созданного в Сочи Государственного клинического научно-исследовательского института, в котором он организовал и возглавил кафедру ревматологии. В 1939 году его  пригласили руководить Центральным институтом курортологии в Москве.

После начала Великой Отечественной войны Нестеров был отправлен в эвакуацию в Новосибирск, где до 1943 года работал главным терапевтом эвакуационных госпиталей, одновременно являясь профессором госпитальной терапевтической клиники Новосибирского медицинского института.

Результаты работы по организации терапевтической службы в эвакогоспиталях были отражены в публикациях Нестерова «Об организации комплексной терапии боевых травм» (1941), «Комплексная функциональная терапия и её значение для лечения военно-травматических поражений в эвакогоспиталях» (1942), «Главнейшие формы дистрофий по материалам тыловых эвакогоспиталей» (1943).

В 1943 году ученый вернулся в Москву, где до 1950 года руководил Государственным научно-исследовательским институтом физиотерапии.

В 1947 году был избран заведующим кафедрой пропедевтики, а в 1950 году — заведующим факультетской терапии 2-го Московского медицинского института. В том же году был избран действительным членом (академиком) АМН СССР. С 1950 по 1953 годы был главным учёным секретарём Президиума, а с 1953 по 1957 годы — вице-президентом АМН СССР.

В 1948 году по инициативе Нестерова был издан приказ Министерства здравоохранения СССР «О мерах по усилению борьбы с ревматизмом в СССР», сыгравший важную роль в организации противоревматической службы. В стране стали создаваться кардиоревматологические диспансеры, ревматологические кабинеты в поликлиниках.

В 1958 году Нестеров создал научно-исследовательский институт ревматизма АМН СССР (ныне - Институт ревматологии РАМН), которым руководил вплоть до 1970 года.

В вышедшей в 1961 году монографии «Клиника коллагеновых болезней» ученый  определил критерии диагностики ревматизма, выделил три степени активности ревматического процесса, создал основу, на которой базируется современная диагностика и терапия болезни.

С 1962 по 1974 годы Нестеров был председателем Всесоюзного научного общества терапевтов, также он возглавлял организованное в 1969 году по его инициативе Всесоюзное научное ревматологическое общество, был вице-президентом Международной лиги по борьбе с ревматизмом (1962—1965).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1965 года ученому было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Умер Анатолий Нестеров 10 февраля 1979 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

 

Чем знаменит

 
Анатолий Нестеров

Академик АМН СССР,  создатель отечественной школы ревматологов, организатор здравоохранения, автор более 200 научных трудов (в том числе 6 монографий). Значительная часть работ Нестерова посвящена проблемам ревматизма и заболеваниям суставов, классификацию болезней которых он разработал.

Под руководством Нестерова были проведены фундаментальные исследования, важнейшим результатом которых стало доказательство роли β–гемолитического стрептококка группы А в развитии ревматизма. Это позволило обосновать необходимость проведения антиревматической профилактики, включающей методы комплексной гормонально-медикаментозной терапии и бициллино-аспириновой профилактики ревматизма.

Созданный Нестеровым НИИ ревматизма АМН СССР со временем превратился в ведущее научное учреждение страны, где изучаются проблемы лечения ревматизма и других коллагеновых, а также аутоимунных заболеваний.

 

О чем надо знать

Обычно под термином «ревматизм» подразумевается заболевание опорно-двигательного аппарата, однако с точки зрения медицины - это системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественной локализацией патологического процесса в оболочках сердца, вызываемое стрептококковой инфекцией.

В современной медицинской литературе термин «ревматизм» вытеснен общепринятым во всём мире определением «острая ревматическая лихорадка». Болезнь проявляется в 5 синдромах: ревмокардит — воспалительное поражение сердца, ревмополиартрит — воспалительное поражение суставов, с характерными для ревматизма изменениями, ревмохорея (Пляска святого Вита) — патологический процесс, характеризующийся поражением мелких мозговых сосудов, ревмоплеврит — патологический процесс в легких и, наконец, кожная форма ревматизма.

 

Прямая речь

Журналист Тимур Олевский об Анатолии Нестерове и его борьбе с ревматизмом: «Без стрептококка нет ни ревматизма, ни его рецидивов, это будущий академик, директор созданного им же Института Ревматизма выяснил еще в 30-х годах прошлого века.

Анатолий Нестеров, по всем меркам сделал блестящую карьеру, от выпускника медицинского факультета Томского университета — до вице–президента Академии медицинских наук. Для успешной борьбы с острой ревматической лихорадкой, требовалось выстроить новую структуру здравоохранения, от кабинета районной поликлиники, до районных и союзных центров. Терапевт, последователь Боткина, Анатолий Нестеров, не зря еще перед войной возглавлял кафедру института усовершенствования врачей. В 60-х он создал в СССР целую школу ревматологов, и классифицировал коварную болезнь, которая приводит к тяжелому поражению сердца, суставов, центральной нервной системы.

Вместо посещения часовни святого Виита, Нестеров показал пенициллиновую профилактику и ранее лечение. Он инициировал создание первого кардиоревматологического диспансера в Пироговке, который теперь превратился в большой лечебный и образовательный центр. Он же разработал теорию инфекционно-нейрогенной природы ревматизма. За несколько десятилетий число больных в стране снизилось в сто раз, а средняя продолжительность жизни пациентов увеличилась на 15-20 лет».. 

 

5 фактов об Анатолии Нестерове

  • Изучением мельчайших кровеносных сосудов — капилляров — Нестеров занялся еще на студенческой скамье. Он создал два оригинальных аппарата: для измерения венного пульса и давления крови в капиллярах. Эти аппараты поступили на вооружение практических врачей.
  • Важную роль в деле изучения ревматизма сыграла изданная в 1951 году монография Нестерова «Очерк изучения ревматизма и болезней суставов». В ней автор отдал должное русским учёным в исследовании ревматизма и предложил истинный ревматизм именовать не болезнью Буйо, а болезнью Сокольского-Буйо.
  • Проблему борьбы с ревматизмом Нестеров считал важной государственной задачей. В 1964 году он добился выделения шести миллионов рублей на проведение массовой бициллино-аспириновой профилактики.
  • Нестеров был почётным членом 15 зарубежных научных ревматологических обществ. Также он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (1938—1946).
  • Анатолий Нестеров награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской Революции.

 

Материалы об Анатолии Нестерове

Нестеров, Анатолий Иннокентьевич на сайте «Герои Страны».

Какой вклад внес в медицину Анатолий Нестеров

Статья об Анатолии Нестерове в Википедии 

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