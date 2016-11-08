Суд Невады отклонил иск Трампа о нарушении правил голосования

Судья в американском штате Невада отклонил иск штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, который требовал принять меры в связи с несвоевременным закрытием одного из избирательных участков, передает Reuters.

В исковом заявлении указывалось, что избирательный участок закрылся на два часа позже положенного срока, однако власти Невады, комментируя обвинения Трампа в свой адрес, заверили в соблюдении законодательства.

По их словам, участок закрылся, когда и полагалось, но всем, кто остался у его дверей после закрытия, было разрешено дождаться своей очереди и проголосовать.

Отметим, по предварительным неофициальным данным, в Неваде Трамп уступил своей сопернице — кандидату от Демократической партии США Хиллари Клинтон.