08 ноября 2016, 12:22
Трамп опередил Клинтон на выборах в Нью-Гэмпшире
Претендент в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в трех населенных пунктах штата Нью-Гэмпшир. Избиратели этого штата уже традиционно голосуют одними из первых на всеобщих американских выборах. Об этом сообщает телеканал USA Today.
Трамп опережает Клинтон в поселках Миллсфилд, Диксвилл-Нотч и Хартс Локейшн. По версии журналистов за Трампа проголосовали 32 человека, а за Клинтон — 25. Таким образом, разрыв в пользу первого составил 12,28%.
Ранее сообщалось, что большинство жителей Диксвилл-Нотч отдали свои голоса в пользу Хиллари Клинтон (4 голоса против двух).
Напомним, что более 42 млн американцев уже проголосовали досрочно.
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