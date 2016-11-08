Трамп опередил Клинтон на выборах в Нью-Гэмпшире

Претендент в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в трех населенных пунктах штата Нью-Гэмпшир. Избиратели этого штата уже традиционно голосуют одними из первых на всеобщих американских выборах. Об этом сообщает телеканал USA Today.

Трамп опережает Клинтон в поселках Миллсфилд, Диксвилл-Нотч и Хартс Локейшн. По версии журналистов за Трампа проголосовали 32 человека, а за Клинтон — 25. Таким образом, разрыв в пользу первого составил 12,28%.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Диксвилл-Нотч отдали свои голоса в пользу Хиллари Клинтон (4 голоса против двух).

Напомним, что более 42 млн американцев уже проголосовали досрочно.