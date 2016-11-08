Сенатор от Крыма предложила России новую идеологию

Крымский сенатор Ольга Ковитиди внесла в Госдуму законопроект о новой идеологии для России, призванной обеспечить единство всех народов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целях обеспечения единства русского народа, формирования современной идеологии страны, мы можем начать говорить о необходимости наличия единой идеологии в России… Настоящий законопроект уже подан мной в Государственную думу», — заявила Ковитиди.

4 ноября президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил, что сила России как государства заключается в верности традициям народного единства и свободе.