Крымский сенатор открестилась от закона о единой идеологии

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди опровергла внесение в Госдуму законопроекта о единой идеологии.

«Кто-то просто неверно услышал», — заявила она «Газете.ру».

Между тем ранее агентство РИА Новости распространило слова сенатора: «В целях обеспечения единства русского народа, формирования современной идеологии страны мы можем начать говорить о необходимости наличия единой идеологии в России… Настоящий законопроект уже подан мной в Государственную Думу».

Также сегодня сенатор заявила, что подготовила законопроект о введении Дня верности присяге.

Как она сообщила ТАСС, память о «множестве примеров того, когда гражданин, принявший присягу, до последней капли крови был ей верен, был готов погибнуть за веру, Отечество» необходимо пробудить именно сейчас, когда Россия сталкивается «с нарастающими вызовами и угрозами».