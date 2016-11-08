СМИ узнали о планах повысить зарплаты чиновников на 38% с 2019 года

В соответствии с планом мероприятий по развитию государственной гражданской службы на 2016-2018 годы зарплаты российских чиновников будут увеличены на 38% с января 2019 года. Об этом RT сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Издание напоминает, что, по данным Росстата, в 2016 году среднемесячная зарплата федеральных чиновников составила 99,9 тысяч рублей. После увеличения оклада (гарантированной части) в 2019 году эта сумма достигнет 140 тысяч рублей.

«В соответствии с пунктом 13 плана мероприятий по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы, в четвертом квартале 2018 года должны быть приняты соответствующие нормативные правовые акты по увеличению гарантированной части денежного содержания. Вступление в силу указанных нормативных правовых актов предполагается с 1 января 2019 года», — рассказали в пресс-службе правительства.

Последний раз зарплата госслужащих индексировалась в 2014 году.

30 сентября руководитель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), заместитель председателя Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин назвал предполагаемые планы по повышению зарплат бюджетникам «опасным маневром».

6 октября депутаты фракции «Справедливой России» внесли на рассмотрение Госдумы РФ законопроект о сокращении зарплат депутатов нижней палаты российского парламента и членов Совета Федерации до среднего по стране уровня – около 35 тысяч рублей.