ОПЕК предрекла рост мирового спроса на нефть до 2040 года

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) представила базовый сценарий ежегодного прогноза World Oil Outlook (WOO), согласно которому, ожидается повышение мирового спроса на нефть с 2017 года и до конца десятилетия. А в период 2015-2040 годов спрос в мире может вырасти на 17,6% и составить 109,4 млн баррелей в день.

Увеличение спроса произойдет на фоне ожиданий, что снижение цен ведет к увеличению потребления даже при замедлении общего экономического роста.

Так, прогнозируется рост спроса на нефть до 95,3 млн баррелей в сутки (б/с) в 2017 году, что на 300 тысяч б/с больше предыдущих оценок ОПЕК. Соответственно, в 2020 году он может достигнуть 98,3 млн б/с, что на 900 тысяч б/с больше предыдущего прогноза, который давался в декабре 2015 года.

ОПЕК ожидает рост спроса и на собственную нефть. Он может дойти до 33,7 млн б/с в 2019 году. Это на 1 млн б/с больше уровня 2016 года.