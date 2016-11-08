СМИ собщили о переходе трети российских ломбардов на нелегальное положение

В результате анкетирования около 600 ломбардов стало известно, что примерно треть из них работают де-юре как скупщики вещей. На самом деле на рынке работает несколько тысяч ломбардов, но точных оценок в отсутствие реестра ЦБ нет, сообщает один из инициаторов анонимного анкетирования, портал Zaim.com.

В результате опроса выяснилось, что 33,3% представителей ломбардов знают о существовании многих «серых» ломбардов в своем регионе. От одного до трех «нелегалов» могут назвать 27,8% респондентов, 33,3% участников анонимного анкетирования ничего о таких организациях не знают.

ЦБ не может контролировать работу нелегальных скупщиков, так как формально они ломбардами не являются и неподконтрольны регулятору.

Напомним, Генпрокуратура РФ вынесла представление главе Банка России Эльвире Набиуллиной за недостаточный контроль ломбардов и микрофинансовых организаций.