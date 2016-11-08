Поклонская пообещала сходить на спектакль «Русское горе»
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская «с удовольствием» приняла приглашение одного из столичных театров на спектакль «Русское горе», передает РИА Новости. Однако перед походом на постановку экс-прокурор Крыма должна завершить первоочередные дела — так она заявила.
По словам Поклонской, сначала ей нужно «отписать» жалобы, число которых в ее кабинете уже «перешкаливает за 200». «По ночам сижу отписываю», — посетовала депутат, заверив, что сходит в театр, «как только появится свободная минуточка».
Приглашение в московский театр «Школа современной пьесы» Поклонская получила после того, как в эфире радиостанции «Вести ФМ» приписала искаженную цитату Чацкого из пьесы Грибоедова российскому полководцу Суворову.
«Служить хочу, да прислуживаться тошно. Это наш великий полководец Суворов сказал так», — заявила депутат ГД от «Единой России».
Ведущая радиоэфира уточнила у Поклонской — «не Чацкий ли у Лермонтова» на самом деле изрек эту фразу, на что та ответила: видимо, «они оба сказали».
Заместитель худрука «Школы современной пьесы» Екатерина Кретова прокомментировала отправленное Поклонской приглашение, охарактеризовав спектакль «Русское горе» как постановку «о тех, кто знает больше, чем нужно, и о тех, кто знает меньше, чем нужно».
Также Поклонская получила приглашение на экскурсию по Государственному мемориальному музею Суворова в Санкт-Петербурге.