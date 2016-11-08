В Facebook заблокирована страница Поклонской

Официальная страница депутата Госдумы, председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Натальи Поклонской в Facebook в настоящее время недоступна.

«К сожалению, эти материалы сейчас недоступны. Вероятно, истек срок действия ссылки, по которой вы перешли, или вы не входите в аудиторию для просмотра данной страницы», — сообщается при переходе по ссылке на страницу Поклонской.

Депутат могла сама удалить свой аккаунт, либо его заблокировала администрация Facebook.

Отметим, всего день назад Поклонская завела себе аккаунты в основных социальных сетях, отметив, что все материалы публикуются при ее участии.