Роскомнадзор заблокировал Pornolab

Роскомнадзор заблокировал доступ к крупнейшему торрент-трекеру Pornolab, в котором содержались материалы порнографического характера. Об этом сообщает Antizapret.info, а также издание TJ со ссылкой на представителя ведомства Вадима Ампелонского.

Решение о внесении ресурса в список запрещенных сайтов принял Автозаводский районный суд города Тольятти 25 августа 2016 года.

«Признать информацию, содержащуюся в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте http://pornolab.net, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в решении суда.

Администрация Pornolab рассказала о получении письма от Роскомнадзора, в котором содержится требование удалить противоправную информацию под угрозой ограничения доступа к сайту.

Напомним, что на территории РФ уже заблокировано несколько крупнейших порносайтов.