Порошенко прокомментировал уход Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко впервые прокомментировал прошение Михаила Саакашвили об отставке с поста главы Одесской Области. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы демократическое государство, и если он принял решение начать политическую кампанию на оппозиционном поле… Я надеюсь, завтра правительство поддержит его решение об отставке с поста главы облгосадминистрации», — заявил Порошенко.

Он добавил, что Саакашвили и ряд других иностранцев в свое время были приглашены на Украину для осуществления реформ.

«Некоторые из них успешно продолжают работать в правительстве», — добавил президент.

7 ноября Саакашвили заявил, что уходит с поста из-за того, что устал от обмана и коррупции. Указ о его отставке Порошенко находящийся в Словении, пока не подписал.