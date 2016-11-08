СМИ узнали о появлении законопроекта о частных тюрьмах

Депутат нижней палаты парламента РФ Иван Сухарев инициировал законопроект, разрешающий создание частных тюрем в России. В ближайшее время его рассмотрит Госдума, сообщает телеканал R.

Сухарев подчеркнул, что появление частных тюрем будет выгодно не только заключенным, но и государству, так как снизится финансовая нагрузка на бюджет.

Владелец узилища будет получать от государства финансирование, которое пойдет на содержание заключенных и обслуживание тюремной инфраструктуры.

Депутат опроверг предположение, что в частных тюрьмах богатые арестанты смогут жить как в приличных отелях.

Сухарев напомнил, что частные тюрьмы существуют в США и Казахстане.

3 сентября 2015 года член Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний Владислав Гриб сообщил об обсуждении существования частных тюрем на территории РФ.

«Это будет только для несовершеннолетних, женщин, инвалидов, лиц пожилого возраста, а также для лиц, которые готовы работать на конкретных объектах, на конкретных производствах, если они обладают рабочей специальностью — токарь, фрезеровщик и так далее», — рассказал Гриб.