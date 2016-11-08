СМИ сообщили о возможном увеличении налога на недвижимость

Проект поправок в законодательство о кадастровой оценке уже разработан и отправлен на доработку в кабмин РФ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минэкономразвития.

Эти изменения могут привести к росту налоговой нагрузки на недвижимость. В настоящее время закон запретил увеличивать кадастровую оценку до 2020 года. Предложенные же поправки разрешат регионам самостоятельно пересматривать эти показатели и определять частоту их изменений.

Представитель пресс-службы президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина утверждает, что новые поправки к закону фактически отменяют введенный в июле мораторий на пересмотр оценки. Источник издания в Минэкономразвития уверен в том, что пересматривать оценку можно будет только после перехода региона на новую систему. Он утверждает, что только регион обладает полной информацией о качестве кадастровой оценки и объективности кадастровой стоимости.