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08 ноября 2016, 13:24
археология Древний Египет история

На стенах гробницы фараона было изображено более 120 кораблей

Josef Wegner

Археологи, ведущие раскопки гробницы фаранона Сенусерта III, правившего Египтом приблизительно в 1872 – 1853 годах до н. э., обнаружили на ее внутренних стенах изображения более 120 кораблей.

Пирамида Сенусерта III была выстроена к северо-востоку от знаменитой Розовой пирамиды в Дахшуре. Однако, ученые полагают, что она служила кенотафом, а сам фараон был погребен в Абидосе. Абидосская гробница была впервые обнаружена в 1901 – 1902 годах английским египтологом Артуром Уэйгаллом (Arthur Weigall), но каменный свод ее обрушился в ходе раскопок, поэтому исследования были прерваны. Ученые вспоминал, что он успел увидеть изображение лодок на белой стене.

Команда ученых из Музея Пенсильванского университета ведет работы в Абидосе с 1994 года. К раскопкам предполагаемой гробницы Сенусерта III они приступили в 2014 году. В ходе последнего сезона они удалили обломки камня из внутреннего помещения и смогли увидеть рисунки на трех уцелевших стенах. Большую часть из них составляют изображения кораблей. Они разного размера: самые крупные длиной до полутора метров, а самый маленькие – лишь 8 – 10 сантиметров. Некоторые выполнены в подробностях, видны детали мачт, такелажа, паруса, весла, иногда – фигуры гребцов. Другие изображены схематично, в виде одной или двух изогнутых линий, показывающих корпус, и прямоугольника – палубной надстройки. На части кораблей паруса свернуты, на других – подняты. Изредка встречаются также изображения коров, газелей и лотосов.

Фото: Josef Wegner

Археологи высказали предположение, что в самом помещении, на стенах которого был изображен весь этот древний флот, тоже находился корабль. Только уже не нарисованный, а настоящий корабль фараона, который сопровождал его в загробный мир. Они надеются, что фрагменты древесины его корпуса могли сохраниться и дальнейшие исследования подтвердят эту гипотезу.

Описание находок опубликовал International Journal of Nautical Archaeology.

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