Карликовым шимпанзе к старости тоже нужны очки

Ученые пришли к выводу, что карликовые шимпанзе бонобо (Pan paniscus) с возрастом, подобно людям, подвержены близорукости. Такой вывод был сделан в ходе наблюдений за грумингом – традиционным для обезьян ритуалом ухаживания, во время которого бонобо пальцами перебирает шерсть своего партнера.

Как увидели исследователи, многие бонобо старшего возраста во время груминга остаются на расстоянии вытянутой руки от партнера, тогда как молодые могут приближаться к нему значительно сильнее. Чтобы проверить свою гипотезу, ученые взяли фотографии 14 бонобо разного возраста в процессе груминга и измерили расстояние между их руками и лицами. Обнаружилось, что это расстояние экспоненциально увеличивается с возрастом. Поскольку как бонобо, так и люди демонстрируют признаки близорукость начиная с возраста примерно сорок лет, ученые предполагают, что возрастная близорукость у людей не следствие их образа жизни, например, чтения мелкого шрифта, а черта, которая унаследована от общего предка человека и человекообразных обезьян.

Об исследовании рассказывает статья в журнале Current Biology.