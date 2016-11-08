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08 ноября 2016, 10:46
технологии физика

«Невозможный двигатель» прошел испытания

EmDrive
EmDrive
Elvis Popovic

В сети появились отчеты лаборатории НАСА Eagleworks об очередных испытаниях двигателя EmDrive конструкции британского инженера Роджера Шойера. Согласно документу, в испытаниях подтвердилась работоспособность двигателя.

С 2001 года вокруг EmDrive ведутся ожесточенные споры. Физики, включая и создателя двигателя, так и не смогли предложить удовлетворительное объяснение принципа его работы. Исходя из современных научных представлений, EmDrive работать не может, так как нарушает закон сохранения импульса. В ряде испытаний, тем не менее, была зафиксирована тяга, развиваемая EmDrive, но потом неизменно оказывалось, что в ходе экспериментов не были учтены какие-либо внешние эффекты, сказавшиеся на результатах. Подробнее историю EmDrive можно узнать из специального очерка.

Следует помнить, что получивший распространение документ представляет собой лишь отчет об испытаниях, проведенных одной группой исследователей, без какой-либо внешней проверки. Тем не менее, интересно, что, согласно отчету, EmDrive действительно развивает тягу в 1,2 ± 0,1 миллиньютона на киловатт в вакууме. Ошибки измерений, обнаруженные при анализе предшествующих испытаний EmDrive, на этот раз, по словам исследователей, были устранены.

Достигнутый результат весьма невелик. Например, ионный двигатель на основе эффекта Холла, который известен с 1960-х годов, развивает тягу в 60 миллиньютонов на киловатт, то есть примерно в 50 раз EmDrive. Но известные сегодня конструкции на основе «солнечного паруса» дают лишь до 6,67 микроньютонов на киловатт, а это примерно в сто раз меньше, чем EmDrive. При применении в космосе способность EmDrive работать без запаса топлива может компенсировать его недостаточную мощность, так как вес космического аппарата будет значительно ниже.

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