Первый робот-андроид Великобритании вновь в строю

Успешно завершился проект по воссозданию Эрика – первого человекоподобного робота в Великобритании, созданного инженером Аланом Реффеллом в 1928 году. Ранее мы уже рассказывали историю Эрика.

Восстановить Эрика решил лондонский Музей науки по инициативе куратора музея Бена Рассела (Ben Russell). Финансирование для проекта добыли при помощи сайта Kickstarter. Сотрудники музея рассчитывали набрать 43 тысячи фунтов, но воодущевленные пользователи собрали для Эрика 2.0 более 63 тысяч.

Работа над новым Эриком заняла около пяти месяцев. «Отцом» нового робота стал скульптор и робототехник Джайлз Уолкер (Giles Walker). Высота робота 1 метр 83 сантиметра. Он способен вставать и садиться, двигать руками, разговаривать. Когда робот говорит, его рот освещается голубоватым светом (у его предшественника в 1920-х изо рта вылетали голубые искры). «Глазами» Эрика служат красные лампочки. Внешне новый Эрик копия старого, но внутри его Джайлз Уолкер произвел ряд усовершенствований. Работу Эрика 2.0 обеспечивают современные микродвигатели и электроника. К тому же он стал способен поворачивать голову и сгибать руки в локтях.

Сейчас Эрик 2.0 работает в экспозиции Музея науки. Дважды в неделю проводится демонстрация движений и «речи» робота. В феврале он примет участие в выставке, посвященной истории робототехники, а затем отправится на гастроли.