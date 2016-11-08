Саакашвили рассказал о своих планах после отставки с поста губернатора

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что после отставки намерен остаться в украинской политике.

«Я благодарен ему (Порошенко) за предоставленное мне украинское гражданство. Так что всем придется привыкнуть, что я украинский политик и буду одерживать победы или терпеть поражения не в Грузии, а в Украине», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Как сообщает одесское издание «Таймер», возле здания Одесской областной государственной администрации был организован сбор подписей за отставку Саакашвили. Участники акции бесплатно раздавали шашлык горожанам под звучание грузинских песен.

Напомним, что о намерении покинуть пост губернатора он сообщил 7 ноября. Такое решение было принято в связи с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией в стране. Саакашвили обвинил украинского лидера Петра Порошенко в покровительстве преступным группировкам в регионе.

Он также рассказал, что Порошенко было известно о политика желании уйти в отставку еще полгода назад. Однако тогда глава Украины уговорил Саакашвили остаться, пообещав реформы.

«Просто на этот раз я уже не был склонен верить обещаниям и грузинские выборы тут ни при чем», — заверил он.

Напомним, что по инициативе украинского президента Михаил Саакашвили занял пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года.